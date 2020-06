"​Che la Corte dei Conti indaghi sulla discarica"

«La discarica manduriana in contrada "La Chianca" non sarebbe stata mai accatastata quindi mai valutata la sua agibilità e per cui non ha mai potuto versare i tributi locali dovuti al Comune di Manduria». Inoltre la società che la gestisce, la «Manduriambiente Spa», non avrebbe rispettato il contratto che la obbliga a versare nelle casse del comune una certa somma per la quantità di rifiuti prodotti da altri comuni. Sono alcuni motivi di presunta illegittimità contenuti in un esposto che il movimento politico manduriano «Tutti insieme per Manduria» ha inviato alla Corte dei Conti della Puglia.



Nell’esposto si chiede di indagare soprattutto sulla presunta «mancata vigilanza dell’azione amministrativa da parte della commissione straordinaria» che governa la città Messapica dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Alla magistratura contabile si chiede inoltre di verificare eventuali «mancate azioni dei soggetti deputati alla gestione delle risorse economiche, allo scopo di consentire la verifica dell’eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di legge che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche».

A firmare l’esposto sono stati il presidente del movimento politico, Angelo Dinoi con il segretario ingegnere Antonio Curri, già presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Taranto. Sarebbe stato quest’ultimo a scandagliare tutta la documentazione tecnica relativa alla discarica manduriana gestita da anni dalla società per azioni controllata dalla «Unieco Holding Ambiente» di Reggio Emilia.

L’anomalia su cui si chiede di indagare, riguarda una revisione del contratto stipulato tra la stessa Manduriambiente e il commissario dell’Agenzia regionale per i rifiuti, Gianfranco Grandaliano, senza il coinvolgimento del comune di Manduria. Questo accordo, illegittimo secondo Curri, avrebbe modificato a ribasso il valore della royalty dovuta alle casse comunali definito con regolare delibera di Consiglio comunale a maggio del 2015. Da 5 euro per ogni tonnellata stabiliti in delibera, si spiega nell’esposto, si è passati agli attuali 2,36 euro grazie alla revisione del contratto contestato nel metodo e nel merito.

Sempre secondo l’esposto firmato dal Movimento politico «Tutti insieme per Manduria», la società Manduriambiente non avrebbe adempiuto ad alcune compensazioni ambientali (chiusura del ciclo dei rifiuti) previste nelle autorizzazioni rilasciate la cui realizzazione avrebbe comportato risparmi per l’ente comunale.

L’esposto alla Corte dei Conti è venuto alla luce per opera dello stesso autore che non ha sopportato l’atteggiamento di Manduriambiente nel rispondere sulla stampa a chi chiedeva se il Comune di Manduria fosse a conoscenza delle tonnellate di spazzatura provenienti da comuni fuori provincia (Bari) che la Manduriambiente incamera da mesi. «È stato come ricevere un pugno allo stomaco – afferma l’ingegnere -, leggendo la risposta di Manduriambiente secondo cui “nulla ha a che vedere il Comune di Manduria in tutto questo, che risulta ad oggi essere il Comune su cui insiste il nostro impianto, senza alcun ruolo nella regolazione dei flussi o di controparte contrattuale.”». «E’ giunto il momento – conclude Curri - di far emergere eventuali inadempienze da pare di tutti».

Nazareno Dinoi