​Litoranea al buio? Ci pensano i cittadini con la rete pubblica green e "fai da te"

«Se il comune di Manduria non provvede ad illuminare le strade pericolose e impraticabili al buio, allora ci pensiamo noi cittadini». E’ partita così tra i residenti di Specchiarica, la località balneare manduriana, l’iniziativa di «finanza dal basso» che potrebbe diventare «un caso» per la sua originalità e per lo scopo sociale per il quale è nata.



L’idea è nata dai gestori del gruppo Facebook «Specchiarica Nostra» che hanno già fatto il primo acquisto: una lampada ad energia solare che hanno montato su un palo della pubblica privo di faro.

«Stiamo provvedendo a mettere delle illuminazioni a pannelli solari sulla strada di “Quota 10” – fanno sapere i promotori del progetto -, però abbiamo bisogno di collaboratori dal momento che il comune di Manduria ci ha abbandonati del tutto».

Su Facebook oltre al post che ha lo scopo di allargare il numero di contribuenti e di punti luce nella stessa zona, gli ideatori hanno pubblicato la foto con la zona illuminata dalla eco-lampada alimentata dal sole. «Questa è la luce che crea questo faretto il cui costo è di 60 euro. Chi vuole aiutarci con un contributo può contattarci in privato», conclude l’annuncio.