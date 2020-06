​Accesso in spiaggia per cognome o con targhe alterne, il parere degli addetti ai lavori

Mentre si rincorrono le voci sulle fantasiose soluzioni che l’amministrazione comunale manduriana avrebbe intenzione di adottare per il rispetto delle norme anti Covid sulle spiagge libere (accesso in base all’iniziale del cognome, targhe alterne tra queste), c’è chi, nella categoria degli albergatori e dell’accoglienza, le boccia senza appello e avanza soluzioni.



È il caso di Lara Panessa, titolare di B&B a Manduria e già presidentessa provinciale dell’extra alberghiero di Confcommercio. L’imprenditrice, intanto, si dice subito contraria alla soluzione dei cognomi. «Assolutamente no, anche perché cosa dovrei dire ai quei miei pochi turisti? Oggi non potete andare al mare perché avete il cognome sbagliato?». Inattuabile anche l’ipotesi delle targhe alterne secondo il presidente di Confesercenti, il manduriano Ernesto Soloperto, secondo cui questo metodo «violerebbe il diritto alla libera circolazione», dimezzando anche la presenza dei turisti lungo la costa con gravi danni per l’economia non solo del commercio costiero ma per tutto il territorio.

L’imprenditrice Panessa mette poi a fuoco il vero grande problema da risolvere: quello dei controlli. «Ovvio che tutto sta molto al nostro buon senso, ma le regole vengono rispettate se sappiamo che c’è qualcuno che ci guarda», afferma la tarantina trasferitasi a Manduria. Che aggiunge: «bisognerebbe che le forze dell’ordine controllassero le spiagge per far mantenere il distanziamento».

Per quanto riguarda la delimitazione degli spazi in spiaggia, la manduriana ritiene utile il posizionamento negli arenili di «paletti che stabiliscono le distanze fra gli ombrelloni» da far prenotare al villeggiante «attraverso apposite App gestite dal comune». Questo sistema permetterebbe di regolare gli ingressi ma comunque, precisa Panessa, «sempre che in spiaggia ci siano dei controllori per verificare la correttezza delle prenotazioni e il rispetto degli spazi assegnati ad ognuno».