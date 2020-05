Il Covid mette a rischio le spiagge libere della Salina e del Chidro

Cosa dobbiamo aspettarci quindi per la stagione estiva? Cambierà totalmente il nostro modo di andare in spiaggia? Sembra di sì. «Il regolamento regionale è difficile da applicare e soprattutto da far rispettare. Si è pensato di inibire ai bagnanti la zona del fiume Chidro e della Salina e di permettere ai proprietari delle strade che scendono al mare (26 circa) di mettere le sbarre per permettere l'accesso solo ai residenti». Chi parla, riportando proposte emerse nella task force individuata dal Comune per regolamentare l’uso delle spiagge libere secondo le norme anti Covid, è il presidente di Confcommercio Manduria, Ernesto Soloperto. Che prosegue. «Impedire la sosta lungo la litoranea, eccetera. L’obiettivo è ridurre al minimo l'arrivo della gente "mordi e fuggi " dai paesi vicini”. È tutto da decidere», precisa.



L’imprenditore Soloperto è uno di quelli che erano presenti all’incontro che si è svolto martedì scorso nel municipio del Comune di Manduria riguardante la ricerca di soluzioni per la gestione delle spiagge libere di Manduria. Oltre a lui erano presenti il dottor Luigi Cagnazzo, uno dei commissari straordinari, i sovraordinati Tafuro e Carella, il direttore delle Riserve, Alessandro Mariggió, il comandante dei vigili urbani, Enzo Dinoi, il dirigente dell’area Claudio Ferretti, il presidente di Confcommercio, Dario Daggiano e i rappresentanti delle forze dell’ordine carabinieri e guardia di finanza. Il tema è molto caldo e riguarda la gestione delle spiagge libere per la stagione estiva che e alle porte, tenendo conto delle ordinanze del Consiglio dei Ministri e della Regione. Soloperto parla anche della proposta, poi bocciata, di permettere la circolazione alle auto con targhe alterne. «L’abbiamo scartata perché è difficile controllare e poi non si può limitare la libertà di circolazione delle persone. Si era anche parlato di accesso alle spiagge per cognomi, a giorni alterni», aggiunge Soloperto che ritiene più plausibile la chiusura della zona di spiaggia della Salina di Torre Colimena. «Sì, quella è una proposta che potrebbe passare», ma per ora nulla è ancora certo», chiarisce. L’imprenditore del vino si dice infine soddisfatto dello spirito di collaborazione che si sarebbe instaurato tra le parti chiamate in causa.

Quindi sarà un’estate all’insegna delle chiusure, del contingentare, di numero chiuso, di biglietti, di controlli. Tante ipotesi tutte ancora da vagliare come nelle parole del direttore della Riserva, Mariggiò, quando gli abbiamo chiesto contro sulla possibile chiusura della spiaggia della Salina: «Sono state avanzate solo proposte che sono al vaglio della commissione, per le quali avrà un ruolo fondamentale l'impegno delle forze dell'ordine» chiarisce Mariggiò che aggiunge: «le stesse forze dell'ordine hanno segnalato la difficoltà di controllo nelle aree dei due fiumi Chidro e Borraco, mentre per la Salina Monaci e Palude del Conte sarebbe possibile contingentare gli ingressi anche perché come area protetta stiamo già lavorando da tempo ad un protocollo d'intenti con la Capitaneria di Porto per potenziare i controlli nelle aree più sensibili».

La notizia di possibile chiusura di una delle spiagge più frequentate del Salento ha ovviamente allarmato tutti: residenti, turisti e commercianti. Se fosse vero sarebbe una vera crisi economica e sociale che si affaccerebbe all’orizzonte, oltre a quella forse passata del virus.

Monica Rossi