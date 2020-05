Dirigenti mandati a casa, Dinoi tornerà a fare quello per cui è stato assunto

Dal primo giugno il Comune di Manduria non avrà più i dirigenti. Lo ha deciso oggi la commissione straordinaria che ha approvato un nuovo assetto della macchina amministrativa che permetterà una più snella organizzazione dei settori e un risparmio pe i bilanci dell’ente.

L’avvocato Enzo Dinoi e l’ingegnere Claudio Ferretti, quest’ultimo incaricato a termine, il primo di ruolo nel profilo di comandante dei vigili urbani, dovranno lasciare definitivamente i propri uffici.

Per il superdirigente Dinoi, in particolare, la commissione straordinaria riconosce (finalmente, dopo diversi pareri legali e dei revisori dei Conti e dopo i dubbi della Corte dei Conti) l’eccessiva concentrazione di potere nelle mani di una sola persona.

«Il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo, con l’impossibilità di coprire le posizioni dirigenziali vacanti, per effetto dei vari vincoli normativi e della carenza di risorse di bilancio, - si legge nella delibera pubblicata in serata - ha imposto accorpamenti di funzioni eterogenee per competenze e contenuti, in contrasto con la disciplina a tutela della divisione dei ruoli e delle competenze, determinando potenziali profili di incompatibilità tra le varie attribuzioni del medesimo dirigente». Dinoi, appunto che per anni ha controllato (Affari generali, personale, Finanze, Cultura – Turismo e Spettacolo e Polizia Locale). Il maggiore tornerà a dirigere i vigili urbani e basta. Ameno per ora.