"Città più" denuncia: il comune permette la violazione dei dati sensibili degli indigenti

Il movimento politico “Città Più” scopre che i volontari della Proloco del presidente Domenico Sammarco e dell’associazione “Era” di Maurizio Barnaba non avrebbero avuto le caratteristiche previste dalla legge per la gestione di dati personali anche sensibili delle famiglie che hanno chiesto i buoni spesa dello Stato. Cosa invece permessa dal dirigente del settore, avvocato Enzo Dinoi che, secondo “Città Più” senza il dovuto mandato da parte dei commissari, ha chiesto agli enti del terzo settore, oltre che ai Caf, la disponibilità a supportare l’Ufficio dei Servizi Sociali per la compilazione e l’invio sulla piattaforma telematica delle istanze delle famiglie bisognose.

«Se da un parte i Caf hanno una fede pubblica riconosciuta e sono autorizzati dalla legge per la gestione di dati personali anche sensibili (vedi lo stato di salute per le richieste d’invalidità, di pensione, di reversibilità, la compilazione del modello Isee, ecc.) – si chiedono nel movimento dell’ex sindaco Gregorio Pecoraro -, gli enti del Terzo Settore hanno una fede pubblica riconosciuta dalla legge come i CAF? I loro scopi sociali pur meritevoli prevedono la gestione di dati sensibili e dati reddituali, patrimoniali e finanziari?».

Pur riconoscendo lo stato di emergenza e quindi l’urgenza di dare delle risposte a chi oggi vive una situazione di bisogno, il gruppo politico Città Più è convinto «che tale modus operandi non rispetti le regole più elementari di riservatezza. In altre parole – si aggiunge nel documento - la compilazione delle richieste dei buoni spesa per le famiglie, in cui deve essere riportata una serie di dati riservati, quali il possesso di redditi, di una casa, dei saldi di banca, non possono essere gestite da chiunque. Occorre che ci sia il pieno rispetto della privacy e della dignità di coloro che ne fanno richiesta», conclude il movimento. Il bando, il terzo pubblicato, è stato aperto lunedì scorso e scadrà dopodomani.

Nel primo bando, sempre per la stessa presunta violazione della privacy, c'è stata anche la denuncia alla Procura della Repubblica da parte di due indigenti che lamentavano la presenza al ritiro dei buoni spesa di persone estranee ai servizi sociali (sempre Proloco e volontari Era). Forse per questo, nella gestione del secondo bando i volontari hanno deciso di tenersi lontani dalle operazioni. Per questo terzo bando, infine, il responsabile del procedimento, il dirigente Dinoi, ha inteso regolarizzare il coinvolgimento degli stessi volontari con un invito che, secondo "Città Più" sarebbe illegittimo perchè non autorizzato né richiesto dall'organo di governo.