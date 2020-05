Ultimo giorno di “Spesa Pagata”, servite 410 famiglie con 1.230 pacchi

Si conclude con oggi l’iniziativa benevola “Spesa Pagata” promossa dal nostro giornale con la collaborazione del “Gruppo volontari Protezione civile e ambiente” di Manduria. Abbiamo deciso di farlo non perché non ce ne fosse ancora bisogno, ma perché abbiamo registrato un progressivo e fisiologico calo delle donazioni da parte dei manduriani che, c’è da dire, hanno dimostrato un senso di solidarietà e mai visto prima d’ora. Grazie a loro che quotidianamente hanno lasciato uno o più alimenti negli appositi carrelli presenti negli esercizi commerciali che con altrettanto entusiasmo hanno aderito all’iniziativa, hanno avuto sostegno alimentare, certamente non esaustivo ma di supporto sicuramente, ben 410 famiglie manduriane tra storici indigenti e nuovi poveri colpiti dalla crisi economica della pandemia Covid.

Lo straordinario lavoro dei volontari, diretti dal presidente Silverio Dinoi a cui va il nostro ringraziamento particolare, ha permesso di confezionare e distribuire 1.230 pacchi contenenti prodotti alimentari e per la casa. Un risultato che ci rende orgogliosissimi.

Un ringraziamento particolare lo meritano gli esercenti che hanno aderito alla rete “Spesa Pagata” e ai volontari del “Gruppo volontari Protezione civile e ambiente” che meritano di essere citati: Silverio Dinoi, Brunetti Tiziana, Camassa Palmo, Pagliara Salvatore, Sammarco Leonardo, Spirito Antonio, Rollo Giovanna, Nisi Laura, Tavares Akim, Rizzo Luigi, Gscheider Giuseppe, Calo' Semeraro Antonello, Mascolo Fabio, D'Ostuni Angelo, Zaccheo Anna Luisa, Motta Vincenza, Nardelli Alessandro, Mero Tommaso. Inoltre Armando Maggi e Dario Latorraca del gruppo Protezione civile di Avetrana. A tutti che sono stati il vero motore dell’iniziativa, va loro il nostro profondo ringraziamento.