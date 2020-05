Scarciglia scrive al Prefetto: a che distanza è possibile consumare i cibi d'asporto?

Come si misurano le «immediate vicinanze» degli esercizi commerciali come bar, gelateria, ristoranti, pasticcerie e così via, entro cui non è possibile consumare i prodotti acquistati? E se i locali si trovano nelle vicinanze di giardini pubblici, è possibile consumare lì i prodotti acquistati?

Sono le domanda che il vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia, ha rivolto al prefetto di Taranto, Demetrio Martino, chiedendo chiarimenti in merito all’ordinanza della Regione Puglia che entrerà in vigore lunedì prossimo. Un provvedimento, secondo Scarciglia, che non specifica appunto le distanze «ingenerando confusione tra gli esercenti e gli avventori».

L’amministratore avetranese, sempre a proposito di interpretazione dell’ordinanza in questione, chiede al prefetto di chiarire «se sia possibile consumare i cibi asportati, in parchi, ville e giardini pubblici ove questi si trovino nelle immediate vicinanze dei locali».

Questo quesito in funzione di quanto prescrive il decreto del presidente del consiglio che permette l’accesso del pubblico «ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici» condizionando le persone al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Su questo il vicesindaco chiede al rappresentante di governo «di fornire chiarimenti in modo da consentire a esercenti e clienti di attenersi scrupolosamente alle regole e di evitare equivoci e fraintendimenti che possano sfociare nell’adozione di provvedimenti amministrativi».