Contest "Festa del lavoro senza lavoro", il disegno dei negozi chiusi vince il premio Stella

Il disegno della serrata dei negozi ha fatto vincere alla piccola Sara il concorso che metteva in palio una cesta alimentare offerta dal Caseificio Stella di Manduria. Si è concluso così il contest fotografico intitolato “Festa del lavoro senza lavoro” ideato dal nostro giornale La Voce di Manduria in collaborazione con il Caseificio Stella. Per partecipare bisognava inviare il disegno fatto da un bambino che raffigurasse la sua idea sulla Festa del lavoro durante la quarantena.

Le foto partecipanti al contest sono state raccolte e pubblicate sulla nostra pagina Facebook e potevano essere votate dal 3 al 9 maggio; poiché la foto che avesse ricevuto più likes, avrebbe meritato il premio messo in palio: una cesta alimentare dal Caseificio Stella.

In queste date si sono totalizzati 2.280 likes in tutto, di cui 902 al disegno vincitore di Sara Campeggio (7 anni), che si aggiudica il premio offerto dal Caseificio Stella. La piccola Sara ha disegnato una via di Manduria con tutte le attività commerciali chiuse, tra cui anche il parco giochi. Una rappresentazione realistica di questo Primo maggio in quarantena, che ha limitato la libertà di adulti e bambini.

Al secondo posto, il disegno di Martina e Melissa Stano con 744 likes e al terzo quello di Mariaclaudia Dinoi con 219.

Francesca Dinoi