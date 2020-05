​"Buoni Spesa", sarà sempre più complicato averli

Diventa sempre più complicato, a Manduria, presentare domanda per ottenere i buoni spesa che lo Stato ha messo a disposizione per le famiglie in difficoltà per un importo di 269mila euro. Dopo i primi due avvisi pubblici con i quali non si è riusciti a distribuire l’intera somma, gli uffici comunali stanno preparando un terzo bando tecnicamente meno accessibile dei primi due. Mentre prima bisognava inoltrare domanda via tramite posta elettronica (tutti gli uffici dei servizi sociali sono chiusi e il personale lavora da casa in smart working), per questo terzo bando gli interessati dovranno inoltrare domanda a mezzo di piattaforma informatica accessibile sul sito del Comune www.comune.manduria.ta.it.



Un serio problema per chi non ha dimestichezza con internet e soprattutto per i più anziani. Per questo il comune chiede aiuto ai Caf e -, altra novità introdotta per questo genere di procedure che prevedono la conoscenza di dati sensibili – agli enti del terzo settore (Associazioni di volontariato, turistiche e così via).

Il supporto consiste nell’immettere le informazioni, con caricamento di eventuali allegati, che saranno fornite dagli interessati ai Caf e alle associazioni, provvedendo all’inoltro su piattaforma informatica, previa sottoscrizione di informativa sul trattamento dei dati personali da parte degli stessi. I Caf e le associazioni interessate ad offrire supporto gratuito dovranno inviare disponibilità via email all’indirizzo di posta elettronica buonospesacovid.manduria@gmail.com. entro sabato prossimo 9 maggio.

«L’elenco dei Caf e degli Enti del Terzo Settore che avranno fornito la loro disponibilità – si legge nel comunicato stampa del comune -, sarà pubblicato sul sito dell’Ente».