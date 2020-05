​Proposta: il caffè a un euro per aiutare anche i titolari di bar

«Anziché 80 centesimi, la tazza del caffè che ritiriamo dai bar paghiamola un euro». È la proposta che l’imprenditore Valter Cascarano, manduriano, lancia su Facebook per sostenere, almeno in parte, gli sforzi dei titolari di bar che in questi giorni stanno rialzando le serrande dopo due mesi di fermo per l’emergenza coronavirus. «Invito ad essere solidali – scrive - e magari, quando andiamo a prendere un caffè, anziché pagarlo 0,80 centesimi, potremmo fare una buona azione lasciando un euro. Venti centesimi a noi non ci cambia la vita – aggiunge Cascarano -, ma ai tanti titolari del bar indubbiamente, su tanti caffè, credo proprio di sì».



Il titolare della New California Fitness (attività ancora sospesa per effetto della stessa emergenza sanitaria), ha pensato di affrontare così lo stato di difficoltà di tanti piccoli imprenditori, proprietari o gestori di bar e pasticceria, dopo il dialogo avuto con uno di loro. «Stamattina finalmente dopo due mesi sono andato a ritirare per i miei piccoli due cornetti al bar vicino casa e parlando con le titolari ho chiesto loro la situazione del momento con queste restrizioni. Molto provate – racconta Cascarano nel suo post -, mi hanno risposto che a malapena riescono a coprire le spese. Devo dire che questa cosa mi ha toccato profondamente – prosegue l’imprenditore - e mi ha portato a fare una seria riflessione che volevo condividerla con voi: è chiaro che questa è una situazione che non può reggersi in piedi nel lungo termine ma nel frattempo un invito ad essere solidali tra noi stessi e magari quando andiamo a prendere un caffè, potremmo fare una buona azione lasciando un euro. Visto che il governo ci aiuta poco – conclude Cascarano - facciamo tra di noi».