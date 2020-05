Sette mesi di “agonia” per il pino centenario ormai secco del cimitero

Alla riapertura del cimitero, dopo due mesi di “quarantena” anche per i morti, chi si è recato in visita ha potuto notare che l’imponente albero di pino ormai secco che si trova entrando a sinistra dalla parte principale del camposanto, è sempre più in pericolo di crollo.



Da noi denunciato già ad ottobre, il pino secolare, probabilmente della stessa età del cimitero stesso, finito di costruire nel 1890, è ancora lì, con l’enorme chioma completamente secca e con i pesanti rami che incombono sulle tombe e su uno dei passaggi principali di transito dei visitatori che si recano alla fontana situata proprio all’ombra dell’albero.

Quando pubblicammo le prime foto, il dirigente dell’area tecnica del comune, l’ingegnere Claudio Ferretti, ci assicurò di aver dato disposizione alla squadra addetta alla manutenzione del verde che avrebbe provveduto ad abbatterlo mettendo così in sicurezza la zona. (Magari, aggiungiamo noi, ripristinando il vuoto che si creerà con un latra essenza adatta all’ambiente e al clima). Da allora sono passati sette mesi e l’albero morto è ancora pericolosamente al suo posto.