​“Buoni Spesa”, Manduria e Sava, due uffici e due velocità

Qualcosa non va nella gestione, da parte degli uffici comunali di Manduria, dei buoni spesa, pari a circa 270mila euro, che lo stato Stato ha messo a disposizione per le famiglie in difficoltà per il fermo lavorativo dovuto al coronavirus. Dal 31 marzo, data del primo bando per l’individuazione degli aventi diritto e nonostante un secondo bando scaduto il 20 aprile, gli uffici preposti hanno accolto solo 488 domande su 823 pervenute. Molto più veloci e concreti nel vicino comune di Sava dove, nella metà del tempo, hanno soddisfatto esattamente il doppio di domande presentate (oltre 900 il totale) riuscendo a spendere l’intera somma disponibile pari a 145mila euro.



Evidentemente chi ha gestito le procedure di assegnazione in quel di Sava, dove l’organico è di gran lunga inferiore rispetto a quello dei servizi sociali di Manduria che godono, invece, dell’importante supporto degli esperti dell’Ufficio del piano d’ambito, dovrebbe consigliare qualcosa ai colleghi Messapici.

Sempre a Sava, parlando di efficienza, la maggioranza del sindaco Dario Iaia ha deciso di alimentare il fondo per altri buon spesa con altri 53mila euro di investimenti comunali che saranno distribuiti senza altri avvisi pubblici come si sta invece facendo al comune di Manduria i cui uffici preposti, non riuscendo a spendere la somma a disposizione, saranno costretti a bandire un terzo avviso.

A Sava non occorrerà fare un’ulteriore domanda in quanto la platea dei beneficiari è già stata individuata con le prime domande. La giunta savese deliberà dei criteri più stringenti per selezionare i beneficiari. Altra differenza tra i due comuni. A Manduria occorrerà presentare domanda esclusivamente via email, a Sava è stato possibile farlo recandosi personalmente agli uffici dei servizi sociali (aperti apposta) o più semplicemente attraverso un messaggio WhatsApp.