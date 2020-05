«Campomarino di Maruggio contro il coronavirus», la consegna dei respiratori

Sono stati consegnati nelle mani di chi li deve utilizzare sui pazienti i due respiratori acquistati con la raccolta fondi intitolata «Campomarino di Maruggio contro il coronavirus» che in poco meno di un mese ha raggiunto la somma di 4mila euro necessari all’acquisto dei dispositivi per la respirazione donati all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

A consegnare i due ventilatori “Lumis150 della società Vivisol, utili al supporto non invasivo nelle insufficienze respiratorie, è stata la promotrice dell’iniziativa benefica, Alessia Paola Schifone, rappresentante della consulta dei commercianti di Maruggio e Campomarino che ha ricevuto i ringraziamenti di tutta l’equipe della rianimazione del Giannuzzi a cui erano destinati gli strumenti.

Questa la motivazione dell’iniziativa. «Rimanere con le mani in mano non fa per noi quindi abbiamo deciso di avviare un’iniziativa volta a raccogliere fondi per donare all’ospedale Giannuzzi di Manduria un macchinario per il sostegno della respirazione. Se la natura con noi è stata molto generosa, non possiamo dirci altrettanto fortunati in termini di infrastrutture, sanitarie e non. Per questo vogliamo che l’ospedale a noi più vicino possa essere in grado di gestire l’attuale emergenza».