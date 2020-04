​Immatura per il Liceo, dottoressa per l’Università

«Mi presento, sono Sonia Lima. Mi sono laureata l’altro giorno e tre anni fa al mio istituto di Manduria mi avevano bocciata due volte all’esame di maturità». Ha il sapore del riscatto e della soddisfazione la lettera della neolaureata manduriana protagonista nel 2016 di un episodio finito in tribunale e sui giornali che ne parlarono. La «disavventura», come ora la definisce la dottoressa in Economia e amministrazione delle aziende, ha dell’incredibile.



Dopo cinque anni di studi all’Istituto Einaudi di Manduria, a giugno del 2016 venne bocciata all’esame di maturità. Contraria a quel giudizio e convinta di essere vittima di un errore, lei ed altri due studenti, anche loro convinti di essere vittime dello stesso abbaglio ella commissione, fece ricorso al Tar di Lecce che diede ragione agli studenti obbligando l’istituto ad eseguire una sezione straordinaria di esami. Seconda prova e seconda bocciatura per tuti. Fu bravo il loro avvocato leccese a trovare una seconda anomalia nella composizione della seconda commissione. Nuovo ricorso al Tar, nuova sentenza favorevole e terzo esame, questa volta superato. I professori, si erano evidentemente sbagliati. Infatti, dopo poco più di tre anni, la studentessa che per due volte non meritava la maturità, supera una trentina di esami e si laurea con 107/110.

«Oggi ho potuto riscattare la mia carriera scolastica e universitaria», afferma Sonia più che felice di togliersi qualche sassolino. «Che dire – sottolinea -, è davvero strano che nell’arco di tre anni io abbia acquisito la voglia e le competenze necessarie per potermi laureare nella stessa disciplina per cui sono stata bocciata per ben due volte».

Un traguardo meritato anche per i suoi genitori che hanno sofferto più di lei questa «avventura». Così il ricordo di quei momenti terribili. «Lo sguardo dei miei genitori, quello non lo dimenticherò mai. I miei occhi stanchi di piangere ogni ora, ogni giorno. Ero fuori dai giochi. Mi avevano trascinato in un tunnel dove non riesci a scorgere una via d’uscita neanche sforzandoti».

Un corso di studi per niente facile superato con successo. «Sono partita per la Polonia in Erasmus – racconta Sonia - in una città totalmente nuova e così grande ai miei occhi». E frecciatine ai suoi ex professori. «Mi sono confrontata con professori madre lingua, ho rimboccato le maniche e l’ho fatto con la forza presa da chi non ha mai creduto in me, a chi voleva che io non crescessi, ostacolandomi in ogni modo». Infine un ultimo sassolino che se lo teneva da tre anni: «Una soddisfazione, dopotutto io sono sempre la stessa ragazza “immatura” ma con una laurea che mi ha reso una dottoressa».