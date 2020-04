"Lettera al mio amore di una vita troppo ingiusta e breve per noi due"

Pubblichiamo la lettera inviataci da Stefania Martina Blasi, di Manduria, dedicata al suo fidanzato Cosimo Calò, di Uggiano, morto il 24 febbraio scorso probabilmente a causa di una setticemia dopo un lungo ricovero al Santissima Annunziata di Taranto per un incidente stradale.





Caro amore mio,

non potrò mai dimenticare il giorno più speciale della mia vita: il nostro incontro.

Difronte la fermata dell'autobus, i nostri occhi si incrociarono per caso e fu subito amore, il cosiddetto colpo di fulmine. Capii subito che eri la mia anima gemella ed infatti da quel giorno non ci siamo più separati, insieme abbiamo deciso di amarci ed andare contro tutto e tutti. Siamo stati giudicati, invidiati, amati e anche disprezzati, ma il nostro sentimento era puro e combattere per esso ci dava la forza di affrontare i pregiudizi della gente.

Un amore incondizionato il nostro, solido e inarrestabile, anche dopo il tuo incidente e il tuo ricovero. In quei due mesi non ti ho lasciato solo neanche un istante, ero sempre accanto a te a tenerti la mano.

Il giorno che il tuo cuoricino ha smesso di battere ero in macchina, stavo venendo a trovarti in ospedale ed ho ricevuto la telefonata della dottoressa Stefania che mi diceva che tu, amore mio, non c’eri più. A quella notizia, ho sentito una fitta al cuore, come se si fosse rotto a metà.

Ora vivo con la consapevolezza che nulla potrà mai più rendermi felice, poiché questa vita è stata troppo ingiusta e breve per noi due.

Avevamo deciso di sposarci, di avere una famiglia tutta nostra, anche se convivevamo da quattro anni e lo eravamo lo stesso. Dopo la tua morte sono andata via di casa perché la tua assenza mi devastava, ho lasciato tutto portandomi il ricordo del tuo odore e il tuo amore per me. La mia amica Luana Fanuli mi ha accolta nella sua vita e nella sua casa e la ringrazio infinitamente per questo gesto perché in molti invece si sono sottratti e mi hanno abbandonato.

Poi un bel giorno nella mia più totale disperazione ho contattato Sonia Benassi, una famosa medium, di cui mi avevano parlato bene, per trovare un senso alla mia vita senza di te. Mi sono aggrappata alla fede e a Dio per cercare di superare la tua perdita e la mia sofferenza poiché avevo già tentato il suicidio per tre volte.

La medium mi ha aiutata a mettermi in contatto con te, mi ha rassicurata dicendomi che quando qualcuno muore, il corpo eterico invisibile sopravvive e continua a vegliare sulla vita terrena dei propri cari. Quindi anche tu, amore mio, stavi continuando a proteggermi da lassù. Sonia mi anche comunicato che riuscivi a vedermi, riuscivi a sentire il mio dolore e che avresti voluto mi dedicassi a fare del bene. Mi dicevi: «Tranquilla amore mio, qui dove mi trovo non esiste il giudizio di nessuno, non sono solo, ci sono i tuoi genitori e i miei nonni. Ti prometto che un giorno ti verrò a prendere e potremmo stare di nuovo insieme come prima. Il mio amore per te è eterno e per dimostrarti che non ti ho abbandonata, vengo a parlarti nel sonno, vedo cosa fai e quanto mi ami. Non devi sentirti in colpa perché tu mi hai dato tutto e ora io sono qui per te, per guidarti e aiutarti.»

Queste parole mi hanno toccato il cuore, soprattutto perché Sonia Benassi mi ha svelato dettagli che sapevamo solo noi due, come il tatuaggio del simbolo dell’infinito e i nomignolo “Polipetta mia” con cui mi chiamavi.

Il nostro incontro spirituale è stato straziante ma allo stesso tempo molto emozionante, poiché ho capito che la morte non esiste, che siamo solo di passaggio su questa terra per seminare e poi raccogliere i frutti in un'altra dimensione.

Dopo questa esperienza, mi sono resa conto che il nostro sentimento era talmente profondo che neanche la morte avrebbe potuto spezzarlo e così è stato.

Avverto ancora la tua presenza al mio fianco, la tua voce che mi rassicura, il tuo abbraccio, sento che sei il mio spirito guida e che non mi abbandonerai mai.

Tua Martina Stefania Blasi