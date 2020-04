Salvi per ora i gattini gettati in una busta chiusa

Stanno tutti bene i quattro gattini recuperati ieri mattina, strappati alla loro mamma, chiusi in un sacchetto di plastica verde malamente gettato nei campi incolti della zona Giardinello di Manduria, come spazzatura. Ad attirare l'attenzione sui gattini ormai freddi, privi di forze e tutti bagnati, è stato un piccolo eroe di nome Lillo, lo shitzu di una signora di Manduria, Marita Farina, mentre faceva la sua passeggiatina mattutina.

La signora ha immediatamente strappato il sacchetto. I gattini all'inizio sembravano tutti morti, bagnati freddi inanimati, poi ha visto piccoli movimenti ed ha capito che respiravano ancora. Ha subito chiesto aiuto con un appello su Facebook, alle vicine di casa, alle amiche e finalmente alla sua toelettatrice Tiziana Lobarco di Nodi al Pettine, che a sua volta ha prontamente indicato le volontarie dell'Associazione Zampettando di Maruggio. Le volontarie hanno tempestivamente attivato una rete di aiuti e messo in salvo i piccolini scaldandoli e allattandoli. Al momento sono tutti vivi e hanno superato la notte. Vengono monitorati e amorevolmente allattati ogni 3 ore, come i neonati. «Ragazze - scrive la signora Marita Farina che li ha salvati da sicura morte -, grazie per il vostro impegno, per il vostro animo delicato ed il vostro nobile operato. Ines Tripaldi, Daniela Pro e tutti i volontari coinvolti...grazie di cuore a nome di tutta la comunità».