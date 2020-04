Dopo Sava anche Maruggio riapre il cimitero. La coraggiosa ordinanza del sindaco Longo

Mentre chi gestisce le sorti del comune di Manduria continua a non rispondere alle richieste del territorio (il nostro sondaggio lo dimostra), in merito alla possibilità di permettere, seppure in maniera controllata e limitata nel numero dei permessi, l’ingresso nel cimitero con tutte le precauzioni prevista dalla normativa sul distanziamento e sulle protezioni individuali, altri comuni prendono decisioni coraggiose.

Dopo Sava, anche il comune di Maruggio da oggi ha disposto la riapertura del cimitero comunale per permettere le operazioni di pulizia e di piccola manutenzione delle cappelle e dei loculi (come la cura dei fiori e delle piante). Il camposanto sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì.

Così il sindaco maruggese, Alfredo Longo, ha giustificato la decisione che va in contrasto con la normativa nazionale.

«Al di là delle indicazioni Ministeriali (studiate ed emanate per essere applicate su scala nazionale) – dice Longo - secondo me le misure di contenimento vanno adeguate ai territori in base alle proprie caratteristiche. Ogni Regione vive una diversa fase della pandemia – aggiunge - e le misure dovrebbero essere declinate in considerazione anche di questo aspetto».

Il primo cittadino affronta poi la penosa questione dell’ultimo saluto ai propri cari.

«Il periodo che stiamo vivendo – scrive Longo - non ci permette di accompagnare i nostri cari nell’ultimo saluto ma non è pensabile non dargli una sepoltura in un luogo pulito e decoroso. Allo stesso modo – prosegue - trovo ingiusto non poterli omaggiare neanche di una nostra preghiera ed il nostro cimitero, considerate le sue dimensioni ed il fatto che sia un luogo all’aperto, difficilmente può dar luogo ad assembramenti».