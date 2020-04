Sava apre il mercato, ma i manduriani sono timorosi

Ieri il sindaco di Sava, Dario Iaia, ha riaperto il mercato settimanale del lunedì permettendo solo la vendita della frutta e verdura e degli alimenti. Un esperimento riuscito che i manduriani, pare, non abbiano gradito. Almeno così leggendo i risultati del piccolo sondaggio rapido proposto ieri sulla nostra pagina Facebook dove quasi l’80% del campione composto da 100 lettori, si sono espressi sfavorevolmente a tale ipotesi qualora si dovesse presentare a Manduria.

Alla necessità di essere liberi di uscire dalla quarantena che tutti stiamo sopportando da quasi due mesi, nel nostro campione ha prevalso la paura del coronavirus. Le domande proposte nel sondaggio erano: Sì all’apertura ma con mascherina e guanti e che siano rispettate le norme sul distanziamento; No, aspettiamo, è ancora pericoloso. Ebbene, il 74% del campione ha risposto di No alla riapertura e solo 26% è stato favorevole alla ripresa della vendita all’aperto con tutte le cautele del caso.

È stato più coraggioso il primo cittadino di Sava che ieri ha registrato con successo il primo ritorno alla normalità nel suo paese. «L’abbiamo fatto per una serie di ragioni – ha detto il sindaco -, la prima è quella fondata sulla legge: i mercati di generi alimentari possono svolgersi, non c’è nessuna norma che lo vieti; in secondo luogo - prosegue - la riapertura del mercato servirà a calmierare i prezzi, in quanto assistiamo ad aumenti ingiustificati che non fanno che danneggiare la popolazione. Con il mercato aperto, inoltre – ha aggiunto il sindaco di Sava - andiamo incontro a quanti sono in difficoltà, consentendo loro di poter fare la spesa settimanale a buon prezzo. Abbiamo poi voluto aiutare una categoria in grande difficoltà come quella degli ambulanti – ha concluso Iaia - consentendo loro di operare in uno dei mercati più importanti della provincia nel rispetto della legge».

Tutte le operazioni di vendita sono state controllate dal personale di sorveglianza (carabinieri, vigili urbani, volontari delle associazioni) che hanno garantito il rispetto della normativa: guanti e mascherina, percorsi canalizzati e presenza controllata davanti alle baracche degli ambulanti.