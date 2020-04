Campomarino e Maruggio solidali, due ventilatori per il Giannuzzi contro il Covid

Obiettivo raggiunto per gli organizzatori della raccolta fondi intitolata «Campomarino di Maruggio contro il coronavirus» che in poco meno di un mese ha raggiunto la somma prefissata di 4mila euro necessari all’acquisto di macchinari per la respirazione da donare all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

La promotrice dell’iniziativa, Alessia Paola Schifone, ha già investito la cifra acquistando due respiratori Bilevel (dispositivi per la respiratoria assistita non invasiva utilizzati nei reparti di medicina, pneumologia e terapia intensiva impiegati nella cura della polmonite da Covid19) che saranno consegnati a breve alla direzione medica del Giannuzzi.

A darne notizia, con comprensibile soddisfazione, è la stessa promotrice della colletta solidale che sul portale Gofundme specializzato nella raccolta di fondi invitava così a sostenere la campagna: «Rimanere con le mani in mano non fa per noi quindi abbiamo deciso di avviare un’iniziativa volta a raccogliere fondi per donare all’ospedale Giannuzzi di Manduria un macchinario per il sostegno della respirazione (Bilevel). Se la natura con noi è stata molto generosa, non possiamo dirci altrettanto fortunati in termini di infrastrutture, sanitarie e non. Per questo vogliamo che l’ospedale a noi più vicino possa essere in grado di gestire l’attuale emergenza». Per la scelta dei respiratori è stata chiesta la consulenza del primario della divisione di medicina del Giannuzzi, dottor Fulvio Mastrandrea.