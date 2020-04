Pasqua e Pasquetta negozi chiusi, lo dice la Regione Puglia

Nell’attesa che siano le associazioni di categoria a chiarire la confusione creata dalla inspiegabile e apparentemente inutile decisione del comune di Manduria di revocare tutte le ordinanze che regolavano orari e giorni di chiusura degli esercizi commerciali, si precisa, intanto, che domani, Pasqua e lunedì di Pasquetta, tutte le attività di vendita al dettaglio devono restare chiuse, fatta eccezione per le edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie.

Ad averlo stabilito con chiarezza è la Regione Puglia in un’apposita ordinanza emanata tre giorni fa che il comune di Manduria avrebbe dovuto richiamare in quella sua dell’altro ieri in cui revoca le precedenti creando disorientamento.

Sempre in funzione di questo annullamento delle ordinanze precedenti, il comune libera di fatto tutti gli orari di chiusura e apertura dei negozi di beni primari che in teoria, ad eccezione di queste due prossime festività pasquali regolate dalla Regione Puglia, son liberi di adottare qualsiasi orario.