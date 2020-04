Morgante: «i contagiati a Manduria sono almeno 10»

Avevamo ragione noi mentre il Comune di Manduria, muto per un mese, avrebbe fatto bene a prolungare il silenzio per non essere smentito dal consigliere regionale Luigi Morgante che con una semplice telefonata fatta al direttore del dipartimento di prevenzione della Asl, Michele Conversano, ha risolto il giallo sul numero di manduriani contagiati: dieci, per l’appunto con un undicesimo (o anche di più a questo punto) registrato fuori provincia e non ancora contabilizzato nell’elenco della provincia di Taranto. Sicuramente il manduriano positivizzato in provincia di Bari che noi indichiamo da giorni. Quindi, riassumendo. I manduriani contagiati dal Covid-19 non sono 6 come sostiene il Comune di Manduria nel suo comunicato odierno, ma almeno 10. Sei, quelli già noti, tutti ospedalizzati (i due medici curanti, la coppia reduce dalla crociera, i due uomini di 80 e 60 anni e il manduriano che ha contratto il virus nella clinica Villa Verde di Taranto. Altri tre, come ipotizzavamo noi, sono in quarantena domiciliare perché privi di sintomi. Pubblichiamo, di seguito, il post del consigliere Luigi Morgante.

«In questo periodo di emergenza sanitaria ho sempre pubblicato i dati del bollettino epidemiologico della Regione Puglia volutamente senza alcun commento per rispetto nei confronti di chi è deceduto e per chi ha contratto il virus. Questa volta i dati contrastanti tra la Regione Puglia e il comune di Manduria mi impongono di fare chiarezza sui contagiati residenti a Manduria che secondo il Dipartimento di Prevenzione di Taranto, guidato dal Dott. Michele Conversano, risultano essere positivi 10 cittadini di Manduria al tampone Covid 19. Il dato espresso nel consueto bollettino Covid dalla Regione Puglia che va da 11-20 contagiati potrebbe essere la positività al Covid 19 di un cittadino di Manduria in un laboratorio extra provinciale e non ancora comunicato al Dipartimento di Prevenzione di Taranto. Adesso vi prego di non cominciare la ricerca di chi ha contratto la positività al virus perché come tutti sappiamo dobbiamo rimane a casa per arginare la diffusione del Covid 19. Luigi Morgante».

«In questo periodo di emergenza sanitaria ho sempre pubblicato i dati del bollettino epidemiologico della Regione Puglia volutamente senza alcun commento per rispetto nei confronti di chi è deceduto e per chi ha contratto il virus. Questa volta i dati contrastanti tra la Regione Puglia e il comune di Manduria mi impongono di fare chiarezza sui contagiati residenti a Manduria che secondo il Dipartimento di Prevenzione di Taranto, guidato dal Dott. Michele Conversano, risultano essere positivi 10 cittadini di Manduria al tampone Covid 19. Il dato espresso nel consueto bollettino Covid dalla Regione Puglia che va da 11-20 contagiati potrebbe essere la positività al Covid 19 di un cittadino di Manduria in un laboratorio extra provinciale e non ancora comunicato al Dipartimento di Prevenzione di Taranto. Adesso vi prego di non cominciare la ricerca di chi ha contratto la positività al virus perché come tutti sappiamo dobbiamo rimane a casa per arginare la diffusione del Covid 19. Luigi Morgante».





Ieri mattina il Comune di Manduria aveva diffuso una nota in cui si attribuivano solo sei contagiati a Manduria.