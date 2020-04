Uffici dei tributi chiusi, rinviate tutte le pratiche economiche

L’amministrazione straordinaria del comune di Manduria ha disposto la chiusura al pubblico dell’ufficio tributi in applicazione delle norme di distanziamento sociale contro la diffusione del coronavirus. Nello stesso provvedimento ha sospeso sino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici. Sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (quindi al 31/12/2022) i termini di prescrizione e decadenza relativi agli accertamenti dei tributi i cui adempimenti scadono nel periodo di sospensione (quindi, le violazioni relative all'anno di imposta 2020 sarà accertabile fino al 31/12/2027). Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospese d’ufficio le udienze e sono sospesi tutti i termini procedurali relativi alla giustizia tributaria.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. In materia di ritardi o inadempimenti nei confronti di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, viene prevista l’esclusione della responsabilità del debitore.

Per lo stesso effetto è stato differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’ente; differito al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari; differito al 31 dicembre 2020 il termine di approvazione PEF (Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti) per l’anno 2020.