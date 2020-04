"Spesa Pagata", l'elenco della rete solidale

“Spesa Pagata”, ecco la catena dei carrelli solidali

A chi è destinata la spesa pagata. Alle famiglie in difficoltà già censite dai servizi sociali ma anche ai “nuovi poveri” di questa emergenza pandemica. Come funziona Acquista un prodotto (non alcool o beni voluttuari) e lascialo nel carrello della spesa pagata. Ogni giorno personale della Protezione Civile Prociv-Arci ritirerà i prodotti e li consegnerà a chi ne ha bisogno secondo un elenco fornito dai servizi sociali comunali e a chi li richiederà, autosegnalandosi al numero di telefono riservato, 3338305607, in uso alla Prociv-Arci che assicurerà assoluta riservatezza sui dati. Ecco l’elenco (in continuo aggiornamento).