Il Comune costituisce la rete degli esercenti per la rete dei buoni pasto

Al fine di costituire la rete degli esercizi che commerciano generi alimentari di prima necessità (alimentari, prodotti per l’igiene personale e dell’ambiente domestico, pannolini), per stipulare apposite convenzioni finalizzate alla gestione e spendibilità dei buoni spesa che saranno erogati da questo Ente a favore dei soggetti beneficiari:

il comune di Manduria invita gli esercizi commerciali interessati a manifestare il proprio interesse a far parte della costituenda rete degli esercizi dove i beneficiari dei buoni spesa potranno acquistare i generi di prima necessità e per l’igiene personale e dell’ambiente domestico e pannolini. Gli esercizi commerciali interessati dovranno presentare domanda compilando uno schema di convenzione che dovrà essere in seguito stipulata.