​La voce del direttore: e se gli assenti ora rinunciassero a qualcosa?

Domenica a L’Arena di Giletti, alcuni di noi ci siamo scandalizzati sentendo che i commissari straordinari dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, sciolta per mafia, si sono autorizzati la non presenza all'interno dell'azienda in piena emergenza coronavirus.



Anche due dei tre commissari straordinari del nostro comune sciolto per mafia hanno fatto la stessa cosa. Ma qui da noi non si scandalizza nessuno, o quasi. Io sì. Allora posso almeno esprimere liberamente un mio pensiero? Assentarsi sarà un loro diritto, ma potrebbero almeno rinunciare alla loro indennità mensile (tremila euro lordi) per tutto il tempo che mancheranno dal loro posto di comando per donarlo a chi ha bisogno qui a Manduria? La butto così.

Nazareno Dinoi