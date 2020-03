Covid-19, da Gigi Blasi 20mila euro per le famiglie bisognose

Dalla costruzione di macchine per l’agricoltura che distribuisce in tutto il mondo ai prodotti farmaceutici passando per il vino Primitivo e il calcio, l’ex patron del Taranto calcio, il manduriano Luigi Blasi, non trascura la beneficenza soprattutto in questo periodo di emergenza Covid. Così, oltre alle maschere visiera anti contagio donate al personale dell’ospedale di Manduria, l’imprenditore dal cuore rosso blu, devolverà ai suoi concittadini buoni spesa per un valore complessivo di ventimila euro. «Mi rendo conto delle difficoltà del momento – dichiara Blasi - e voglio dare il mio piccolo contributo per alleviare seppure in minima parte la sofferenza di tanti padri di famiglia senza stipendio che non possono più garantire quel minimo che prima riuscivano a garantirsi con piccoli lavoretti ora impossibili a trovare».

L’operazione di beneficenza partirà dalla sua Farmacia H24 con un meccanismo per il cui funzionamento, fa sapere Blasi, «si stanno già occupando un pool di avvocati e commercialisti a cui ho dato l’incarico». Il sistema dovrebbe essere questo. Con molta probabilità i buoni spesa saranno distribuiti all’interno della farmacia situata sul corso principale della città Messapica con una modalità che stanno studiando gli esperti.

Intanto questa mattina l’imprenditore Blasi consegnerà personalmente sessanta maschere-visiera nelle mani del primario del pronto soccorso dell’ospedale cittadino, Francesco Turco. I dispositivi acquistati da Blasi saranno destinati al personale sanitario impegnato nel pronto soccorso e nel reparto Covid dell’ospedale. «Ho fatto di tutto per reperire anche delle mascherine, ma non ci sono riuscito», fa sapere Blasi che non si arrenderà e andrà avanti nella ricerca degli altri dispositivi di protezione individuale diventati ormai introvabili ovunque.

Nazareno Dinoi