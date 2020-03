La Igeco procederà all’igienizzazione delle strade del centro abitato

La commissione straordinaria del comune di Manduria porta a conoscenza dei cittadini le ulteriori misure adottate per il contenimento alla diffusione del Coronavirus: la società Igeco, appaltatrice del servizio di igiene urbana, procederà allo spazzamento e contestuale igienizzazione delle strade del centro abitato con ipoclorito di sodio in soluzione, nei seguenti giorni:

lunedì-martedì-giovedì-venerdì-sabato nella fascia oraria 6:00-12:00. Le aree esterne verranno igienizzate con la medesima soluzione di ipoclorito di sodio, mediante nebulizzatore, nei seguenti giorni: lunedì e martedì a partire dalla mezzanotte

Si richiede quindi a tutti di restare nelle proprie abitazioni e di non circolare a piedi, in bicicletta o in auto se non per motivi di necessità. Si avverte inoltre tutta la cittadinanza che, conformemente alle disposizioni in tema di Coronavirus, sono in atto controlli da parte delle Forze dell'ordine e della Polizia Locale per il rispetto delle prescrizioni governative.