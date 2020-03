Il coronavirus tiene lontani i commissari: sedute di giunta in videoconferenza

Dall’altro ieri le sedute di giunta e di Consiglio comunale saranno fatti in video o teleconferenza. Lo hanno deciso i tre commissari straordinari del comune di Manduria che potranno così svolgere l’attività amministrativa lontani centinaia di chilometri dalla sede municipale.

L’unica obbligata ad essere presente in sede per la verifica dell’identità delle persone collegate in vide o teleconferenza, è la segretaria generale. Le firme sugli atti saranno di natura digitale. La nuova pratica di amministratore a distanza è stata possibile applicando le nuove norme recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.