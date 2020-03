"E basta", il clip di Mouri sulle ansie del virus

In attesa della prossima uscita del suo nuovo singolo, il rapper manduriano Mouri, al secolo Carlalberto Duggento, offre il proprio contributo alla causa del #iorestoacasa con una clip dal titolo «E basta».

Solita grinta, ritmo serrato e testi mai banali, l’artista manduriano fa ancora una volta centro con un'opera destinata a conquistare migliaia di visualizzazioni.

Ve lo proponiamo qui









Biografia di Mouri (aggiornata al 2016)

Mouri – al secolo Carlalberto Duggento – nasce a Manduria (TA) il 19/09/1988 e si avvicina al rap intorno ai 12 anni grazie all’influenza del fratello maggiore.

Fin dagli esordi si distingue per la spiccata dote d’improvvisazione nell’arte del freestyle; tra dancehall e battle arriva ad essere Mc resident al party drum’n’bass della “Frescheria Jamaica” (dancefloor underground di riferimento dell’estate salentina) .Nel 2009 si sposta da Manduria per trasferirsi nella capitale, a Roma viene a contatto con il collettivo Fritti Mistici gruppo con il quale inizia una forte collaborazione.

Il 2010 è l’anno della vittoria del titolo nazionale al Biggest One (The Italian Ragga Muffin Singer Clash).

Nel 2011Mouri inizia a calcare i palchi di tutta la penisola in tour con Dj Gruff (Back in beatness tour) e quest’esperienza porterà il talento pugliese a condividere il microfono con artisti della scena italiana e internazionale, da Clementino fino a Redman.

Nel 2012 il giro d’Italia continua ma con i Blatters (campioni nazionali di scratch), nello stesso anno Mouri approda al Valvarap, domina e infiamma il “Circolo Magnolia di Milano” conquistando giuria e pubblico.

Con il 2013 arriva l’ennesimo podio: la settima edizione del format mondiale End of the weak tenutasi a Ferrara, vittoria e pass per la finale di Londra. Nel Regno Unito il rapper di Manduria riesce nell’impresa di piazzare l’Italia al secondo posto davanti all’America.

Anno nuovo significa ennesimo premio da aggiungere al palmares; nel 2014, sotto gli occhi della giuria (Danno, Mauri B ed Esa) Mouri porta a casa il “Run to glory”, format organizzato da Massive Eventi, vincendo in finale contro Nerone.

Nel 2015 arriva la chiamata da Clementino e la collaborazione sulla traccia “E’ tritolo”, contenuta nel disco Miracolo.

Il 2016 vede Mouri più volte ospite alla trasmissione radiofonica “Welcome2thejungle” alternandosi al mic con tanti artisti della scena rap italiana e regalando agli ascoltatori incastri in rima spesso e volentieri con Danno.