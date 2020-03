Mascherine introvabili e nasce il "Made in Casa"

Caccia alle mascherine a Manduria. Impresa impossibile perché girando farmacie, parafarmacie, negozi di prodotti per l’agricoltura e ferramenta, è impossibile trovare il prezioso prodotto. Una ferramenta, in particolare, che il giorno prima su Facebook aveva annunciato l’arrivo di scorte per ieri, è stata visitata da centinaia di cittadini che son dovuti tornare indietro perché in poco tempo il prodotto era terminato.

Questo ha sollecitato la fantasia del fai-da-te da parte di molti manduriani che si sono cimentati con l’arte di Art attack. E su Facebook compaiono offerte per la produzione per conto terzi. È successo alla giovane Maria Mero che ha “brevettato” una maschera utilizzando della carta forno, elastici e spillette.

«Dopo la pubblicazione della foto – racconta la giovane “imprenditrice” -, sono stata bombardata da richieste». Così ha iniziato la produzione di maschere con carta forno. Prima per la sua famiglia e i suoi parenti, poi per gli amici e infine per chi le ordinava sui social. «Ho perso i conti – dice – forse ne ho fatti un centinaio e per domani ne devo consegnare altre 150 già ordinate e le richieste continuano», fa sapere divertita la giovane che in cambio chiede un rimborso spese di 50 centesimi per una coppia di maschere sterilizzate e sterilizzabili. Molto ma molto meno di quanto hanno chiesto gli esercenti ufficiali che per un modello a norma hanno praticato prezzi esorbitanti rispetto al valore originario.