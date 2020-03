Coronavirus, ancora un caso sospetto di contagio al Giannuzzi

Un altro sospetto caso di contagio da coronavirus ieri a Manduria ha tenuto col fiato sospeso personale del pronto soccorso e parenti di una donna arrivata in ospedale con febbre e difficoltà respiratoria. I medici che l’hanno visitata, dopo il risultato degli esami radiografici che hanno evidenziato una polmonite, hanno sospettato l’infezione del virus. Per cui la donna di Maruggio di circa 55 anni, è stata sottoposta al tampone per la ricerca del coronavirus che è stato inviato a Bari per l’esame. La risposta dovrebbe arrivare in nottata o al massimo questa mattina.

Nel frattempo tutti i locali dove ha stazionato la paziente sono stati momentaneamente chiusi mentre la donna è stata sottoposta ad isolamento in un ambiente dedicato.

Le sue condizioni no sarebbero critiche ma si attende l’esito del test che in caso di positività la farà trasferire nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto.

Fortunata mente sino a ieri la provincia di Taranto è stata l’unica a non aver registrato nessun caso di contagio accertato a differenza di tutte le altre province della Puglia che hanno avuto un incremento significativo portando a 65 il numero di persone contagiate.