“Ci preoccupiamo del virus quando siamo circondati dall’amianto”

«Ci stiamo preoccupando tanto del Coronavirus, quando per i campi c'è qualcosa che continuerà a vita a mietere vittime: l’amianto». E’ la considerazione del manduriano Francesco Capogrosso che su Facebook pubblica lo sfogo con alcune foto di pericolosissime lastre di eternit abbandonate nelle campagne.

«Rifiuti in amianto – scrive Capogrosso -, si trovano nella frazione di Torre Borraco, a San Pietro in Bevagna, vicino alle abitazioni e sui campi. Alcune onduline di cemento-amianto – continua Capogrosso -, sono completamente in frantumi il che incrementa la possibilità che si diffondano nell’aria le particelle di amianto. Resta sicuramente un gesto irresponsabile e incivile – prosegue il manduriano da sempre attento all’ambiente -, che è stato compiuto da più persone in totale assenza del rispetto per l’ambiente oltre che per la salute dei residenti».

Pochi giorni fa un’altra denuncia aveva portato alla ribalta una discarica a cielo aperto a pochi metri dal mare di Borraco, sempre nella marina di Manduria.

«L’ideale – conclude Capogrosso - sarebbe certamente un intervento immediato volto alla rimozione dell’amianto visto l'arrivo della primavera, delle belle giornate e dell'arrivo dei tantissimi turisti».