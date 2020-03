Sondaggio: la Fiera Pessima si deve fare o no?

Desiderata e agognata da tutti i manduriani, soprattutto negli ultimi due anni che non l’hanno avuta, la Fiera Pessima 2020 risente della paura

del virus e divide i manduriani che in un sondaggio Facebook promosso dal movimento “Manduria Noscia” si scoprono in maggioranza contrari

all’appuntamento.

Sino a ieri sera, le persone che hanno partecipato al sondaggio online proposto dal gruppo fondato da Mimmo Breccia, erano in netta maggioranza favorevole ad un rinvio, mentre in molti chiedono precauzioni ed in minima parte dell’idea di farla senza esitazioni.



Ecco, gli aggiornamenti dei dati parziali del sondaggio con i quesiti posti e i relativi punteggi.



Alla domanda: “La Fiera andrebbe rimandata come tanti grossi eventi” 308 voti;



Alla domanda: “La Fiera va fatta con tutte le precauzioni possibili” 181 voti;



Alla domanda: “La Fiera si deve fare e basta” 74 voti;



Alla domanda: “Andrò alla Fiera, il coronavirus è solo una sciocchezza” 12 voti;



Alla domanda: “Non andrà alla Fiera, ho paura di essere contagiato” 9 voti.



Così il portavoce di “Manduria Noscia”, Breccia, motiva la decisione di sondare il parere degli iscritti al gruppo. Si legge nella pagina Facebook. «Ritenuto che la tanto attesa campionaria ha già impegnato in termini di investimento e costi sia il comune che gli espositori e l'azienda organizzatrice, ci siamo chiesti come si sta procedendo riguardo alla prevenzione? Chi si assumerà le responsabilità del non aver preso in considerazione un'eventuale rinvio? Chi, in caso di scarsa presenza dovuta al clima di panico e terrore, dovrà pagare gli eventuali ammanchi? Senza scatenare legittime polemiche – conclude Breccia – abbiamo voluto dare voce ai manduriani per sapere cosa ne pensano del delicato argomento e come si stanno preparando a questo tanto atteso evento».