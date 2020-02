“Il coronavirus non fermerà la Fiera Pessima di marzo”

«La paura del contagio non deve fermare la Fiera Pessima». È quasi una preghiera ripetuta dagli imprenditori e dai manduriani in genere che per l’emergenza coronavirus temono di perdere per il terzo anno consecutivo l’evento economico più atteso dell’anno. La più antica campionaria d’Italia, seconda come importanza dopo la Fiera del Levante, ha già dovuto subire uno stop nei due anni precedenti, dovuto alla malagestione della politica. Quest’anno il nemico potrebbe essere un virus.Per tranquillizzare tutti, proprio ieri gli organizzatori dell’evento, l’impresa materana, «Fiere Lucane», hanno avuto un incontro in municipio con i commissari straordinari (l’amministrazione della città Messapica è stata sciolta per infiltrazioni mafiose), al termine del quale hanno diffuso un breve comunicato stampa.

«Come organizzatori della campionaria di Manduria – si legge -, corre l’obbligo di rassicurare le migliaia di visitatori e tutti gli espositori che torneranno a visitare la 278sima edizione della Fiera Pessima che quest’anno si terrà regolarmente dal 7 al 12 marzo 2020». Dalla riunione che si è tenuta nel palazzo di Città, si sono avute tutte le rassicurazioni del caso «con la ferma volontà da parte di tutti di non creare inutile allarmismi – prosegue la nota - possiamo confermarvi che non è previsto né annullamento e né rinvio alcuno». Certezze su questo sarebbero arrivate anche dalla Regione Puglia. «Pertanto – si legge ancora-, l’organizzazione della Fiera procede spedita e senza intoppo alcuno per offrire alla comunità e alla regione intera una Fiera punto di riferimento dell’intera area ionica».

Il timore di uno slittamento o sospensione della Fiere Pessima manduriana era sorto ieri dopo la notizia diffusa dalla Regione Puglia del rinvio della“Fiera internazionale dell’aerospazio di Grottaglie” programmata prima dal 25al 27 marzo e spostata ad ottobre “in considerazione – scrive la Regione in un comunicato - dell’emergenza sanitaria in corso di livello globale”. Evidentemente la situazione della Pessima manduriana è diversa e più sicura.