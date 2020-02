Successo delle imprese manduriane alla Borsa Internazionale del Turimo

Si è conclusa con successo la 40esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano che ha visto la presenza di oltre 1.100 espositori, tra cui 40 provenienti dalla Puglia, oltre 600 Buyer selezionati da Fiera Milano e giunti da 65 Paesi, in particolare da USA, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa.

Make Manduria, associazione di imprese operanti nel turismo ha partecipato portando le realtà aderenti: 21 aziende fra strutture ricettive di vario tipo e servizi collegati.

Buona la risposta degli operatori provenienti da vari Paesi e in particolare dall'Europa del Nord oltre a Russia, Brasile ed Emirati Arabi

I contatti stabiliti prevedono già a breve termine varie attività, fra cui educational tour di testate giornalistiche francesi del settore turistico ed enogastronomico, tour operator da Olanda e Azerbaijan con cui programmare accoglienza di gruppi già nel mese di Maggio.

La domanda è fortemente incentrata su periodi alternativi alla stagione estiva con una forte connotazione esperienziale di forte attrattiva collegata a sessioni di cucina tradizionale, attività naturalistiche e sportive, cultura dei luoghi e creazione di proposte che stimolino un'espansione nel territorio di Manduria e dintorni.

Tutto questo ci porta a considerare che ogni azienda dovrà impegnarsi al massimo per attivare un’offerta centrata sulla professionalità dei servizi e competenze a 360 gradi proponendo un’immagine del territorio che unisca la tradizione all’innovazione senza tralasciare le peculiarità rappresentate dal settore vinicolo che è sempre particolarmente trainante in un’ottica di wine tourism di alto livello e sostenibilità, valore prioritario specialmente tra i Millenials.

L’associazione è già al lavoro per la formulazione di pacchetti integrati, oltre alla pianificazione di attività per la prossima stagione primaverile ed estiva, che la vedranno impegnata in iniziative di animazione territoriale che, con la collaborazione di tutti, porteranno all’attenzione di un vasto pubblico il territorio di Manduria,