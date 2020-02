Disabile e con il cane? Niente casa in affitto

«Sono stanca di essere discriminata perché vivo in carrozzella e perché ho un cane che non si separa da me né io da lui, per cui non posso avere una casa in affitto come tutti gli altri». Giovanna (nome di fantasia), è una disabile manduriana di 52 anni vittima di un incidente stradale, avvenuto quando ne aveva 37, che le ha irrimediabilmente tolto l’uso delle gambe. La donna, oltre a tanti altri problemi che derivano dal suo handicap, ne ha un altro, quello di non riuscire a trovare una casa in affitto che le consenta di rendersi indipendente dall’anziana madre nella cui casa vive insieme alla figlia.

Ha deciso così di iniziare una battaglia contro le agenzie immobiliari responsabili, a suo dire, di comportamento discriminatori nei suoi confronti.«Sono profondamente indignata e amareggiata per il comportamento di un’agenzia di Manduria che trova tutte le scuse per non darmi la casa che desidero». Con questo post pubblicato su Facebook inizia lo sfogo di Giovanna che dopo un anno di silenzi e di contatti conflittuali con le agenzie immobiliari, decide di denunciare pubblicamente la sua esperienza. «Ogni volta che trovo un appartamento al piano terra e mi danno la disponibilità al telefono – dice Giovanna -, quando vado per il sopralluogo con il mio cane, una Chow Chow non vedente che dove la lasci la trovi, e con la mia sedia a rotelle, mi trovano mille scuse: “ci sono i gradini e poi i proprietari non vogliono cani”; sempre la solita storia, come se non sapessi fare una pedana per superare gli ostacoli o badare alla mia cagnolina perchè occuparmi di lei mi distoglie dalle mie sofferenze».

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, racconta la signora, è stato l’ultimo appuntamento per un piccolo appartamento con ampio giardino dal prezzo accessibile situato non lontano da un supermercato e dalla casa di sua madre. «Per evitare la solita solfa – spiega Giovanna – ho fatto prendere contatti da mia madre che ha fissato l’appuntamento avendo ricevuto tutta la disponibilità dall’addetta all’agenzia (sempre la stessa, la più fornita di soluzioni in città); purtroppo all’appuntamento è andata anche mia figlia che è stata riconosciuta ed allora la solita “simpatica” signorina ha sfoderato la solita scusa: “mi dispiace voi avete un cane se non sbaglio e poi la casa ha dei gradini all’accesso». Giovanna non ci ha visto più e dopo un inutile tentativo di contattare la responsabile dell’agenzia che si sarebbe negata al telefono, ha deciso di denunciare tutto sui social e sul giornale. «Non ce la faccio più, questo è forse il ventesimo rifiuto che ricevo sempre con le stesse stupide motivazioni, avrei fatto meglio a restare in Valtellina dove, tra l’altro, ricevo cure per il mio stato che qui me le sogno». Giovanna si sottopone a periodici trattamenti in una struttura pubblica della Lombardia perché qui in Puglia non trova alternative valide. «Ma questa è un’altra storia», conclude Giovanna con profonda amarezza. N.Dinoi