Helena e Carlo con i due asinelli fanno tappa a Manduria dopo 10mila chilometri a piedi

Un viaggio può essere percorso non solo con dei mezzi meccanici. Una delle alternative, gli asinelli, ad esempio, è quella utilizzata da questa coppia che ha deciso di compiere un’impresa davvero particolare. Loro sono Helena Kagemark e Carlo Magnani, due artisti che nella vita hanno dedicato tempo ed energie al teatro e alle arti sceniche, che oggi sono in viaggio con due compagni speciali: Toni e Auroralba, due asini tenaci che sono la loro guida in un itinerario incredibile che parte dalla Toscana per risalire l’Europa fino alla Svezia. Ed oggi hanno fatto tappa a Manduria.

L’idea di base è quella di compiere un cammino di scoperta; la particolarità di questo incredibile viaggio è che a guidare i due artisti, sono proprio gli asinelli che dettano i tempi del viaggio, con le pause di cui hanno bisogno e ritmi di un vero viaggio slow. Questi viandanti, sono partiti dalla Toscana per passare dalla Svizzera, Germania, Danimarca fino in Svezia e ritorno.

I due attualmente sono ospiti presso il maneggio Cardinale di Manduria. Il loro obiettivo è di arrivare a Santa Maria di Leuca, dal versante ionico, per ritornare risalendo la costa adriatica. Il percorso è davvero incredibile. Da quando camminano con gli asini (non sopra di essi), hanno percorso più di 10.000 chilometri. Per descrivere quest’iniziativa davvero grandiosa i due hanno creato il blog intitolato “Un attimo sto arrivando”. “Il cammino può diventare un modo per creare senso ed aprire pensieri nuovi”, scrivono Helena e Carlo nel loro blog. “Questo – continuano - ci dà un apprendimento fisico e attraverso quello possiamo avere delle comprensioni del mondo in cui viviamo. Il cammino può essere visto come una resistenza contro l’estesa frenesia di efficienza o di rendimento e la conseguente illusione di controllo del tempo e dello spazio».

Silvia Dinoi