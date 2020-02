Ventuno imprese manduriane alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Ventuno aziende manduriane del «Make Manduria», associazione di imprese operanti nel settore del turismo, beni culturali ed enogastronomia, hanno portato le eccellenze del territorio Messapico alla ribalta mondiale alla Bit di Milano che chiude oggi, martedì 11 febbraio.

All’interno dello stand di PugliaPromozione, le aziende del «Make Manduria» hanno rappresentato in maniera efficace l’offerta turistica Salentina.

«Tutti insieme possiamo dare un segnale di forza, positività», dichiara la presidente di «Make», Elisabetta Arnò, lunga esperienza di tour operator in Francia, impegnata nell' ambizioso progetto «Donna Elisabetta luxury boutique hotel» che nascerà in primavera nello storico palazzo Schiavoni-Carissimo. «E perché no – aggiunge -, agire come “massa critica” sul tessuto economico cittadino stabilendo un dialogo costruttivo con l’amministrazione cittadina. La forza di un gruppo così coeso, che nasce anche dall’indotto economico generato sul territorio – prosegue Arnò -, apre nuovi scenari nel panorama cittadino. Noi speriamo che in tanti sposino il nostro progetto, entrando a far parte del sodalizio. Ognuno – conclude - porterà il suo esempio positivo, tutti insieme possiamo cambiare davvero Manduria».

Interviene in merito anche il vicepresidente del Make, l’architetto Nino Filotico, tra i promotori più convinti dell’associazione di imprese. «Abbiamo voluto creare una specie di “Confindustria del bello e del buono», afferma Filotico che con il suo studio operante in tutto il Salento si occupa di riqualificazione di immobili storici, principalmente in ambito turistico-ricettivo rivolgendosi in particolar modo alla clientela straniera molto interessata ad investire nel territorio delle Terre del Primitivo. «Ognuno di noi, nel suo ambito di attività – spiega il tecnico -, rappresenta in qualche modo la prova concreta di come a Manduria già esistano realtà imprenditoriali in grado di offrire i più alti standard richiesti nel mercato del turismo internazionale di qualità».

Tra le attese attività programmate da Make Manduria nelle prossime settimane, la presentazione del libro «Alla voce Cultura» di Massimo Bray, ex ministro dei Beni culturali del governo Letta, inoltre una giornata di studio e approfondimento sul tema del degrado del centro storico, con numerosi ospiti che porteranno testimonianze positive ed esempi felici di riqualificazione e rinascita in altri centri del territorio pugliese.

Fanno parte di «Make Manduria»: Palazzo Donna Elisabetta, Luxury B&B, Masseria Cuturi 1881, La Controra - Masseria Urbana, Vinilia Wine Resort, Cantine Soloperto, Archidamo B&B, Astrolabio Slow Tour, Masseria del Sale, Filotico and Partners Architetti, Oikos Immobiliare-International Real Estate, The Foil – eventi, Masseria Potenti, UPuglia - Eredità da tramandare, Agriturismo Torre Bianca, Hotel Corte Borromeo - Gusto Primitivo, Sine Tempore B&B, Masseria Fellicchie, Assunta Fanuli Atelier, Santa Chiara - Bike and Bed, Agorà Bed and Breakfast, Cooperativa Spirito Salentino.