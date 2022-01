La vittoria della manduriana senza vaccino: da ieri si accede alle cure senza green pass e tampone

«Sono contenta, avevo ragione io a rivendicare il mio diritto alle cure anche se non sono vaccinata contro il Covid». E’ soddisfatta la 57enne manduriana che qualche giorno fa ha presentato una denuncia perchè non l’hanno fatta entrare negli ambulatori del distretto socio sanitario di Manduria, dove aveva prenotato una visita ginecologica, perché priva di green pass rafforzato.

Da ieri in tutte le strutture ambulatoriali pugliesi l’accesso è consentito anche senza passaporto verde e tampone.

Lo ha chiarito il direttore del Dipartimento promozione della salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, in una circolare urgente inviata a tutte le Asl, aziende ospedaliere e istituti di cura a carattere scientifico pugliesi. Nella lettera firmata anche dal dirigente del servizio Rapporti istituzionali e risorse umane, Antonella Caroli, si invitano i responsabili ai vari livelli di «garantire l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale senza alcuna limitazione all’accesso in tutte le strutture (ospedaliere e territoriali), insistenti nel proprio territorio di competenza, verificando esclusivamente che gli utenti indossino idonei dispositivi di prevenzione (mascherine FFp2) e non abbiano sintomi riconducibili al Covid».

Così non sarebbe avvenuto il 12 gennaio alla 57enne manduriana affetta da un tumore e non vaccinata contro il Covid che sarebbe stata respinta dal personale incaricato al triage perché priva di passaporto verde e tampone. Un rifiuto che alla manduriana non è sceso proprio giù, tanto da presentare una querela contro ignoti chiedendo al Procuratore della Repubblica di Taranto di verificare la legittimità delle procedure adottate dagli ambulatori specialistici della Asl manduriana.

L'episodio ha interessato anche l’ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mario Conca (adesso ItalExit con Paragone). «Finalmente niente green pass per accedere alle cure, alla diagnosi e alla prevenzione», scrive Conca in una nota a commento della circolare di Montanaro. «Nessuna struttura sanitaria – si legge - può negare le cure a coloro che hanno zero dosi, una dose o due dosi da più di 120 giorni. Peccato – conclude l’ex grillino -, che molti abbiano dovuto subire l'arroganza amministrativa di tanti operatori».

N.Din.