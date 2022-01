La Fiera si farà ma salta fuori un altro problema: il mercato settimanale

La Fiera Pessima si farà, costi quel che costi, anche a rischio di un flop per il freno chiamato Covid. Lo hanno deciso definitivamente ieri gli amministratori manduriani al termine di una riunione nel corso della quale è emerso un altro problema, quello del mercato settimanale. A quanto pare la sede alternativa di viale Aldo Moro, adibita gli altri anni ad area mercatale, non è più praticabile per via di alcuni esposti presentati dai residenti che lamentano difficoltà nell’accesso dei mezzi di soccorso.

Diffidato più volte a lasciare libera la zona, il comune dovrà trovare ora un’alternativa e dovrà trovarla in fretta perché l’impresa che gestirà la campionaria ha premura di iniziare i lavori di allestimento dei capannoni.

Del problema è stato coinvolto anche il comando della polizia municipale interessata per la parte relativa alla viabilità. I giorni a disposizione per pensarci sono pochi, cinque a partire da oggi, perché già dal prossimo martedì lo spiazzo sulla circumvallazione sarà un cantiere per l’allestimento fieristico e il mercato dovrà essere ospitato altrove.