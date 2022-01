Stop alla plastica, Confcommercio avverte la categoria

Dal 14 gennaio non è più possibile usare prodotti in plastica monouso (tra cui posate, piatti, bicchieri e contenitori vari. Lo ricorda la sezione manduriana di Confcommercio che ha diffuso la nota di riferimento all’articolo 5 del Decreto Legislativo 196/21.

Da venerdì della scorsa settimana, ricorda Confcommercio, anche in Italia sono previste sanzioni per la immissione sul mercato di prodotti in plastica e oxo-degradabili.

«Le imprese e tra queste i pubblici esercizi – rammenta ancora l’associazione di categoria - dovranno avere cura di utilizzare prodotti con caratteristiche diverse da quelli oggetto di divieto». Ancora Confcommercio fornisce informazioni per gli esercenti che hanno ancora nei propri magazzini questo materiale proibito ricordando loro che «potranno smaltire le scorte di prodotti non conformi a condizione di poter dimostrare l'immissione sul mercato in data antecedente al 14 gennaio».