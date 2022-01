Consorzio nella bufera non trova un presidente

Il Consiglio d’amministrazione del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria non riesce a darsi un presidente. Dopo le strane e non spiegate dimissioni lampo dei due nominati, Francesco Delle Grottaglie e Francesco Filograno, a rendere più burrascosa la situazione nell’organismo consortile è la presunta incandidabilità dell’unico candidato disposto a prendere le redini in mano. Si tratta di Benedetto Lorusso, di Locorotondo, enologo della Cantina Giordano che lo ha nominato come consigliere e consulente della Cantolio. A proporre il suo nome sono stati proprio i due dimissionari che oltre a condividere il record della presidenza più breve della storia del Consorzio, hanno in comune la direzione della Cooperativa Cantolio (sono rispettivamente presidente e vicepresidente), una delle cantine storiche manduriane che affida la produzione del Primitivo proprio all’enologo Lorusso. Ma la presunta incandidabilità sollevata dagli altri, non riguarderebbe questa sorta di conflitto d’interesse, ma altre questioni relative ai diritti di candidatura della Cantina Giordano.

Problemi risolvibili, fanno intendere alcune voci bene informate, che non sanno però spiegare nei particolari il motivo della presunta incandidabilità di Lorusso.

Impossibile sapere altri particolari della vicenda. La riunione dell’altro ieri sera è stata chiusa con nervosismo dai consiglieri stanchi anche per l’estenuante discussione che non ha portato alla sperata fumata bianca. Il clima era così teso che i consiglieri non si sono dati nemmeno un appuntamento rimandando tutto a data da destinarsi. Circa l'ufficialità dell’esito dell’incontro, bocche cucite su tutti i fronti, anche quella dell’efficientissimo ufficio stampa che a richiesta concede solo un laconico «il presidente non è stato eletto».