Iaia sulla Regionale 8: Emiliano restituisca i fondi sottratti con la scusa della Pandemia

«La Regionale 8 potrebbe andare in gara ma mancano ancora le risorse pari a 193 milioni di euro che sono stati sottratti dalla giunta Emiliano». A chiedere che si mantengano gli impegni sull’opera strategica che collegherà i comuni rivieraschi del versante orientale con Taranto è il sindaco di Sava, nonché coordinatore provincia di Fratelli d’Italia, Dario Iaia che bacchetta i consiglieri regionali tarantini che fanno parte della maggioranza di governo.

«Capisco che qualche consigliere regionale per giustificare la propria esistenza – afferma Iaia -, sia interessato a confondere le acque e non far comprendere al cittadino la paternità delle responsabilità delle azioni di governo, ma la democrazia non funziona quando la maggioranza si camuffa da opposizione e cerca di confondere le acque. In questo modo – aggiunge -, non si fa altro che alimentare il qualunquismo che non può che danneggiare la vita e la partecipazione democratica».

Rivendicando l’appartenenza alla provincia di Taranto i 193 milioni sottratti dalla giunta Emiliano nel settembre del 2020, in piena campagna elettorale, con la motivazione della pandemia e degli aiuti alle aziende, il coordinatore di Fratelli d’Italia invita il presidente della Regione Puglia a riappostare le somme che servono per finanziare quest’opera fondamentale per lo sviluppo del territorio.