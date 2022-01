La Befana porterà aumenti per sindaco, assessori e presidente del Consiglio

La legge di bilancio 2022 porterà interessanti aumenti delle indennità di sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del Consiglio. La casta, insomma, si auto aumenta lo stipendio in barba alla crisi e con l’accordo dei grillini che dovevano abolire i privilegi.

“Nel prossimo triennio molte risorse saranno destinate alle nuove assunzioni in tutta la Pa, alla ridefinizione degli ordinamenti professionali e delle carriere nei nuovi contratti, all’incremento del salario accessorio, alla formazione, ma anche all’aumento delle indennità di sindaci e amministratori locali. Dopo anni di cono d’ombra, tutto il capitale umano pubblico torna a essere protagonista della vita e della ripresa del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dopo l’approvazione definitiva alla Camera della legge di bilancio per il 2022 con 355 voti a favore e 45 contrari.

Ecco i regali che gli amministratori manduriani troveranno nella calza della Befana. (Dati aggiornatai e corretti, fonte Il Sole 24 Ore)

Il sindaco Gregorio Pecoraro che attualmente percepisce un’indennità mensile di 3.144 euro, prenderà 3.894 euro al mese nel 2022; 4.248 nel 2023 e 4.830 euro nel 2024 pari ad un aumento del 55%.

Il vicesindaco Andrea Mariggiò, che oggi guadagna circa 850 euro al mese (il 50% dell’indennità prevista perchè dipendente pubblico), prenderà all’incirca 1.070 euro nel 2022; 1.160 nel 2023 e 1.330 euro nel 2024. Potrebbe guadagnanre il doppio se rinunciasse allo stipendio di preside. (Aumento del 48%).

Gli assessori liberi professionisti oggi incassano 1.400 euro mensili, con gli aumenti prenderanno 1.752 nel 2022; 1.928 nel 2023 e 2.174 nel 2024. (Aumento del 48%)

Il presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi, prende oggi 1.400 euro al mese; nel 2022 ne prenderà 1.752; nel 2023 ne prenderà 1.928 euro e dal 2024 ne prenderà 2.174. (Aumento del 55%).