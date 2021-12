Covid-19: A Manduria il vaccino anche in Farmacia

Le farmacie Bellocchi (via Bell’Acqua), Farmacia H24 (corso xx settembre), Farmacia Luparelli (via per Lecce) sono state autorizzate dal Ministero della Salute alla somministrazione del vaccino AntiSarsCov-19 nell'ambito della campagna nazionale di prevenzione contro la diffusione del temuto virus.

L'attivazione della somministrazione gratuita dei vaccini anche in farmacia servirà a facilitare l'accesso al servizio alla popolazione di Manduria accelerando in maniera significativa la copertura vaccinale nella nostra città in un momento critico in cui il virus è tornato a condizionare drammaticamente le nostre giornate e le prossime festività Natalizie.

I cittadini interessati possono dunque recarsi in una delle farmacie autorizzate e prenotare la seduta vaccinale con il proprio farmacista di fiducia.