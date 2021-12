Via al vaccino sui bambini, intanto i contagi salgono

Da dopodomani anche a Manduria inizieranno le vaccinazioni anti Covid nei bambini da 5 a 11 anni di età. L’hub vaccinale individuato è la palestra dell’istituto scolastico Michele Greco e sarà la dirigente Maria Rita Pisarra a coordinare le operazioni con la responsabile dell’emergenza pandemica professoressa Franca Fusco. Entro oggi le direzioni scolastiche di tutte le scuole dell’obbligo di Manduria dovranno comunicare il numero degli scolari i cui genitori hanno dato il consenso per l’immunizzazione che, si ricorda, non è obbligatoria.

Fatte salve le situazioni di soggetti in età pediatrica che si trovano in condizioni di fragilità, immunodeficienza, disabilità o che devono essere vaccinati in ambiente protetto (ospedali, ambulatori medici), per tutti gli altri bambini l’organizzazione della somministrazione sarà assicurata dal personale del Dipartimento di prevenzione della Asl di Taranto con il coinvolgimento attivo dei servizi educativi dell’infanzia e della scuola dell’infanzia degli istituti scolastici coinvolti. Le famiglie hanno già ricevuto il modulo del consenso da firmare per l’autorizzazione al vaccino dei propri figli. Il vaccino praticato in dosi pediatriche sarà quello della Pfizer.

Intanto sale a 50 il numero dei manduriani che alla data del 12 dicembre erano positivi al coronavirus. Lo stesso bollettino reso pubblico ieri dal Comune di Manduria, indica 25 residenti in attesa di tampone e quindi in isolamento fiduciario. Un numero che non risponde alla realtà, o comunque non è aggiornato dal momento che alla data di ieri erano ancora in quarantene ben cinque classi di scuola dell’infanzia e primaria (plesso di Uggiano Montefusco e Enrico Fermi di Manduria) con i rispettivi docenti e personale Ata.

Anche per questa situazione il sindaco di Manduria ha istituito l’obbligo di indossare la mascherina a partire dalla 18 nei giorni feriali e dalle 11 del mattino durante le feste dicembrine e di gennaio.