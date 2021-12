Disabile senza assistenza, il tribunale condanna ma i comuni si oppongono

Il comune di Manduria, capofila dell’Ambito socio sanitario dei sette comuni del bacino orientale, ha deciso di opporsi alla sentenza del Tribunale di Taranto che condanna l’ente per non aver reso disponibile il sostegno specialistico ad un bambino con grave disabilità cognitiva che frequenta una scuola di Sava. Un diritto negato, costituzionalmente riconosciuto, per ottenere il quale la famiglia del ragazzo si era rivolta alla giustizia civile che lo sorso 15 novembre ha diffidato l’ente a fornire le figure assistenziali richieste condannando inoltre i comuni al pagamento delle spese di giudizio pari a circa 2.400 euro.

Nella seduta del 24 novembre (l’atto è stato pubblicato ieri) i componenti del coordinamento istituzionale presieduto dal sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro e composto dai rappresentanti dei comuni di Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava, Torricella e della Asl, hanno votato all’unanimità la delibera di ratifica dell’operato del responsabile dell’ufficio di Piano che ha conferito incarico all’avvocato Fabrizio Cecinato per proporre reclamo contrario all’ordinanza del giudice.

Accogliendo il ricorso della famiglia del piccolo studente con disabilità, la seconda sezione civile del Tribunale di Taranto, dispone, in relazione all’anno scolastico corrente, un apporto di 27 ore settimanali di assistenza alla comunicazione con un educatore specializzato competente e di 27 ore settimanali di assistenza igienico-personale con operatore professionale socio sanitario, ed un apporto di 27 ore settimanali con un assistente educativo specializzato per l’autonomia e la gestione del comportamento. Figure sprovviste dalla società che offre il servizio di integrazione scolastica e che a quanto pare l’Ambito sociale 7 non si è mai preoccupato di richiederlo nell’organico. Nel caso dello studente di Sava, l’unica figura dedicata è quella dell’operatore socio sanitario per solo un’ora al giorno.