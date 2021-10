Spazzatura non conforme: l’emergenza ora è in città

L’emergenza dei rifiuti abbandonati si sposta dalle marine in città. Questa volta la colpa è la cattiva differenziazione della spazzatura domestica che coincide con una drastica decisione dell’amministrazione comunale che ha inasprito le regole di raccolta e conferimento della spazzatura. La conferma la dà il sindaco Gregorio Pecoraro che ieri ha fatto sapere in un comunicato stampa di aver dato disposizione ai vigili urbani di rafforzare i controlli rivolti al mal funzionamento della differenziata. Di cosa si tratta. Se l’umido è contenuto in buste non biodegradabili o se, ad esempio, i piatti di plastica non sono stati puliti prima di metterli nell’apposito raccoglitore, gli addetti al ritiro classificano tutto come “non conforme” lasciando l’immondizia sul posto.

Il risultato si vede nelle strade di Manduria: buste di spazzatura ammassate e non ritirata da giorni. Il fenomeno è maggiormente presente nei condomini dove è più difficile l’individuazione dei proprietari del rifiuto. È il caso degli agglomerati della Sice e delle palazzine di via Pare Pio a Manduria. Così pure in altri quartieri dove, consapevolmente o meno, le famiglie non differenziano correttamente ciò che producono.

Inutile dire che il muro contro muro tra chi non differenzia bene e il sindaco Pecoraro rischia di aumentare l’indifferenziato che, contrariamente all’organico e alla plastica, non ha regole di smaltimento per cui tutto quanto deve essere ritirato e smaltito in discarica con aggravio di spese a carico di tutta la comunità e altrettanto guadagno per i gestori di impianti. Può accadere insomma che i cittadini più indisciplinati o gli impazienti o ancora quelli meno sensibili all’ambiente, infastiditi dalle regole la pensino così: non ritirate quello che differenzio? Allora butto tutto nell’indifferenziato».

Il sindaco insiste e avverte: «i controlli attraverso i vigili continueranno fino a quando non si raggiungerà la corretta differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini». Il primo cittadino invita pertanto tutta la cittadinanza, comprese le utenze non domestiche e i condomini «a differenziare correttamente i rifiuti poiché diversamente non saranno ritirati dalla ditta e tale disagio non sarà superato».

La pensa diversamente il consigliere Mimmo Breccia che invita l’amministrazione comunale ad essere più cauta e a trovare una soluzione al problema senza «l’uso della forza». Il leader del Movimento Manduria Noscia, preoccupato che la situazione possa precipitare, propone una campagna di informazione e educazione sulla corretta differenziazione dei rifiuti rivolta soprattutto alle persone più anziane; utile anche la distribuzione gratuita di sacchetti biodegradabili. «L’unica campagna informativa – ricorda Breccia - è stata fatta sette anni fa e sarebbe opportuno ripeterla». Nel frattempo, insite Breccia, il comune deve immediatamente rimuovere i cumuli di spazzatura che creano problemi di immagine e di igiene pubblica e nel contempo intensificare i controlli».