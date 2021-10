Il San Cataldo non risolve il problema: il Giannuzzi ha bisogno di più attenzioni "adesso"

«Quando l’assessore alla Sanità Lopalco e il direttore generale della Asl Taranto Rossi vengono sul nostro territorio a prendere impegni e fare promesse, io incrocio sempre le dita». Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, commenta con questa battuta l’esito del consiglio comunale monotematico sull’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, «Sentirli pontificare e rassicurare che l’ospedale di Manduria non sarà chiuso – aggiunge il consigliere di Martina Franca - non può che farmi piacere, ma è lo stesso piacere – aggiunge - che avvertivo quando sostenevano che il nuovo ospedale di Taranto, il San Cataldo, sarebbe stato costruito in tempi record». Il mega ospedale tarantino, secondo i piani regionali e aziendali Asl, dovrebbe garantire l’assistenza di eccellenza in tutta la provincia ionica. Ma è proprio questo che non convince Perrini.

«Siccome – scrive - in ogni salsa e in ogni luogo Lopalco e Rossi considerano il nuovo ospedale di Taranto la panacea di tutti i mali, per cui i cittadini di Manduria possono stare ‘tranquilli’, durante l’incontro che abbiamo tenuto l’altro ieri proprio a Manduria ho ricordato loro che la cittadina ha una collocazione strategica e per raggiungere Taranto occorre almeno un’ora di guida per le problematiche relative alla viabilità.

Per questo l’ospedale di Manduria – aggiunge il consigliere - deve comunque essere un presidio ospedaliero efficiente per cui non basta assicurare che non sarà chiuso, ma è necessario prendere impegni per potenziarlo nell’interesse della comunità di Manduria alla quale va tutta la mia vicinanza e comprensione per i problemi che, anche dai banchi dell’opposizione, tento di risolvere».